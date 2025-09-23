Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Aceno surpreendente
O inesperado aceno de Trump a Lula: "química excelente"

Mesmo duramente criticado pelo colega brasileiro momentos antes, presidente americano o chama de "pessoa muito agradável" e anuncia reunião na próxima semana

