Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Entrevista
Notícia

O gaúcho que criou empresa para regenerar natureza após trabalhar em mina de carvão

Arthur Cesa Venturella fundou a Pura — Renerative Cultures & Nature-based Solutions com foco internacional, mas ajustou para o RS depois do dilúvio de 2024 

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS