O gaúcho que criou empresa para regenerar natureza após trabalhar em mina de carvão

Arthur em campo: piores indicadores em cidades carboníferas. LinkedIn / Reprodução

Entre os participantes da Semana Caldeira, não só tecnologias digitais estão em debate. As sociais e ambientais estão representadas em participações como a de Arthur Cesa Venturella, CEO e fundador da Pura — Regenerative Cultures & Nature-based Solutions, empresa que nasceu internacional e fez foco no Estado depois do dilúvio de 2024. A RBS é media partner do evento.

Como surgiu a Pura?

Sou engenheiro de minas. Estagiei na Companhia Riograndense de Mineração (CRM) em 2016, que tem a maior mina de carvão do Brasil, em Candiota. Foi muito duro ver o impacto tanto ambiental quanto social. Os piores indicadores de desenvolvimento humano são de cidades carboníferas. Passei a questionar a indústria da mineração e deparei com uma realidade não tão agradável, de que a degradação é inerente à mineração, mas existem formas de mitigar e compensar a partir da restauração. Mas, naquela época e infelizmente até hoje, não é o que impera. Ainda se vê restauração como custo, não como investimento.

Como se interessou por regeneração?

Naquela época, comecei a pesquisar sobre técnicas de recuperação de áreas degradadas, quando conheci agrofloresta e agroecologia. Tranquei a faculdade e viajei pelo Brasil, referência no assunto. Fui convidado por uma fundação holandesa para ir ao Sudeste Asiático desenvolver um projeto de base comunitária com agrofloresta em Lombok, uma ilha da Indonésia. Depois, fui para outros projetos na ilha de Borneo, em Kuala Lumpur, capital da Malásia, e na ilha de Bali.

Onde entra a Pura?

Comecei a deparar com projetos que se propõem auxiliar comunidades, mas que, em sua grande maioria, criam certa dependência. Isso está na origem da Pura, que tens fins lucrativos, mas o propósito é geração de impacto socioambiental. Iniciamos em 2023, depois começamos a trabalhar também com fundações e institutos de grandes empresas. O principal enfoque é o fortalecimento de territórios com duas ações: restauração de ecossistemas, utilizando sistemas agroflorestais como uma das principais técnicas, além de água potável, saneamento e higiene.

Existem projetos desenvolvidos?

Temos um projeto que está em execução, em parceria com a Coalizão pelo Impacto, do Instituto de Cidadania Empresarial, na zona sul de Porto Alegre, com agricultores, implementando sistemas agroflorestais. Temos outro projeto nas ilhas, que ainda não começou porque não entrou o recurso. Estamos concentrados no RS, também pela crise climática que sofremos com a enchente.

Como vê o efeito Donald Trump no financiamento desse tipo de ação?

Desde 2016, vemos forte crescimento de investimentos climáticos. Pensando no lado das instituições que financiam, já escutei que é um grande desafio encontrar soluções e instituições aptas a receber recursos e implementar. O problema é dificuldade de aplicar o dinheiro de forma ética e que traga transformação de realidade.

*Colaborou João Pedro Cecchini