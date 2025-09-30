Novo voo direto entre Porto Alegre e Buenos Aires tem data e horário para começar

Aviões usados tem capacidade para cerca de 170 passageiros. LUIS ROBAYO / AFP

A partir de 5 de abril de 2026, Porto Alegre passará a ter opção de voo direto para Buenos Aires aos domingos. Aviões da companhia aérea Aerolíneas Argentinas vão sair do aeroporto Salgado Filho às 21h5min para chegar ao aeroparque Jorge Newbery às 23h. O percurso oposto terá decolagem às 18h30min e pouso às 20h10min.

É possível encontrar passagens de ida e volta por cerca de R$ 1,3 mil, conforme pesquisa feita pela coluna. As aeronaves que serão usadas no trajeto têm capacidade para cerca de 170 passageiros.

Desde a reativação da rota entre Porto Alegre e Buenos Aires depois da enchente de maio de 2024, em março de 2025, a Aerolíneas Argentinas opera com quatro frequências semanais — às segundas, terças, quintas e sábados.

Com a retomada da rota aos domingos, o Rio Grande do Sul volta a ter a mesma oferta que tinha antes da pandemia. A informação havia sido divulgada no domingo (28) pelo governo do Estado, mas as datas e horários só foram confirmados nesta semana.

*Colaborou João Pedro Cecchini