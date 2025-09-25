Novo Embarcadero e praça suspensa: como será projeto no antigo Ginásio da Brigada

Está sendo lançado nesta quinta-feira (25) o Square Garden, empreendimento da Melnick na área do antigo Ginásio da Brigada, na esquina da Avenida Ipiranga com a Rua Silva Só, em Porto Alegre. O projeto prevê três torres residenciais e área de quase 5 mil metros quadrados com cerca de 30 operações gastronômicas – ainda não definidas – e de lazer abertas ao público. O chamado food mall terá parceria com o Cais Embarcadero, que dará experiência de gestão e nome ao local: Square Garden Embarcadero, que ficará no térreo do empreendimento.

O valor geral de vendas do Square Garden é de R$ 450 milhões. Duas torres terão 24 pavimentos, enquanto a outra, 20. Serão 507 unidades, das quais 359 studios de 19 a 40 metros quadrados (veja detalhes abaixo).

— O food mall irá fomentar operações comerciais, gerar circulação de pessoas no local, proporcionar entretenimento e oferecer bons restaurantes. Pensamos em gerar transformação para a cidade — diz o CEO do Grupo Melnick, Leandro Melnick.

O empreendimento será dividido em três fases de construção, com entrega final prevista para o segundo semestre de 2029. O Square Garden terá praça suspensa no quarto andar, clube de lazer e rooftop com espaço de convívio e academia.

Como é o projeto na área do antigo Ginásio da BM

Endereço: esquina da Avenida Ipiranga com a Rua Silva Só, com entrada principal pela Rua Felipe de Oliveira, no bairro Santa Cecília.

esquina da Avenida Ipiranga com a Rua Silva Só, com entrada principal pela Rua Felipe de Oliveira, no bairro Santa Cecília. Área do terreno: 9,6 mil m²

9,6 mil m² Área construída: 50 mil m²

50 mil m² Torres: três torres residenciais, uma com studios. A primeira a ser lançada tem plantas de três quartos com área de 96 a 117 m².

três torres residenciais, uma com studios. A primeira a ser lançada tem plantas de três quartos com área de 96 a 117 m². Apartamentos: 507 unidades, sendo 359 studios.

507 unidades, sendo 359 studios. Vagas de estacionamento: 240 vagas comerciais e 300 residenciais.

Mais dois lançamentos

De forma simultânea, a Melnick está lançando outros dois prédios, com valor geral de vendas (VGV) total de R$ 1,38 bilhão, somando o Square Garden. O Seen Três Figueiras, na Alameda Eduardo Guimarães, terá plantas de três ou quatro suítes e áreas de 149 a 169 m². O Parque do Arvoredo vai revitalizar ruas da zona norte de Porto Alegre, formando condomínio do segmento econômico desenvolvido pela Open Construtora, braço para projetos do Minha Casa, Minha Vida.

*Colaborou João Pedro Cecchini