Nova surpresa na ONU: China faz concessão a Trump que pode beneficiar Brasil

Assembleia Geral da ONU está condicionada por tarifaço. Loey Felipe / UN Photo

Depois da protagonizada por Donald Trump na terça-feira (24), que reivindicou "excelente química" com Luiz Inácio Lula da Silva, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) teve nova grande surpresa. A China anunciou a renúncia ao tratamento diferenciado previsto para países em desenvolvimento previsto na Organização Mundial do Comércio (OMC). Foi uma inesperada – embora correta – concessão a Trump.

O anúncio foi feito ainda no final da terça-feira (23) pelo primeiro-ministro chinês, Li Qiang, em um fórum de desenvolvimento promovido pela China como programação paralela à Assembleia Geral da ONU. Embora obviamente o comunicado não relacione a decisão ao tarifaço de Trump, a medida pode ajudar a tirar pressão do comércio global.

Os Estados Unidos protestam contra essa classificação desde a adesão da China à OMC, há 24 anos. A segunda maior economia do mundo tinha condições mais favoráveis por estar enquadrada como "economia em desenvolvimento". Nesse sentido, a decisão chinesa é uma tentativa de resgatar a OMC do limbo em que foi colocada pelos EUA.

A própria ONU comemorou a decisão chinesa, avaliando o anúncio como "uma notícia de grande importância para a reforma da OMC".

— Esse é o resultado de muitos anos de trabalho árduo – afirmou a diretora-geral da entidade, Ngozi Okonjo-Iweala.

Mudanças na OMC são essenciais para recuperar algum grau de normalidade. Atualmente, qualquer decisão importante é inviável. O órgão de solução de controvérsias não funciona porque os EUA não indicam representantes há anos. No pronunciamento feito na abertura da Assembleia Geral, Lula defendeu mais do que uma reforma:

— É urgente refundar a OMC em bases modernas e flexíveis.

Só com essa "refundação" a queixa do Brasil contra o tarifaço de Trump tem alguma chance de prosperar na OMC. Mas até por isso, há dúvidas se, a essa altura, a renúncia da China pode de fato levar os EUA de volta às regras internacionais de comércio.

