Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Correta, mas inesperada
Análise

Nova surpresa na ONU: China faz concessão a Trump que pode beneficiar Brasil

Segunda maior economia do planeta renuncia, enfim, ao tratamento de "país em desenvolvimento", reivindicação já histórica dos EUA

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS