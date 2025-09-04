Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Saldo comercial
Notícia

No primeiro mês do tarifaço, vendas do RS para EUA caem 18,6%, mas sobem 53% para China

Dados do mês passado, quando alíquota de 50% passou a valer, foram apresentados nesta quarta-feira

