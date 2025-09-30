Na véspera, risco nos EUA ajudou; agora, pouco antes de se confirmar, atrapalha 

Marcello Casal Jr / Agência Brasil

O mesmo motivo apontado na véspera para a baixa do dólar e a alta na bolsa nesta terça-feira (30) é responsável por efeito inverso, ainda que discreto. Os dois principais indicadores do mercado marcaram passo, mas a moeda americana fechou, desta vez, com variação para cima de 0,02%, em R$ 5,322. O Ibovespa voltou a testar o patamar de 147 mil pontos, mas, outra vez, não sustentou. Encerrou os negócios com oscilação para baixo de 0,15%, ainda em 146,1 mil pontos. A novidade: não teve novo recorde.

O alto risco de cortes obrigatórios nos gastos federais nos Estados Unidos foi admitido até pelo presidente Donald Trump. Ele afirmou que o país "provavelmente enfrentará um shutdown". Claro, não deixou de fazer política: no enésimo impasse entre republicanos e democratas – usual nesse tipo de situação –, disse que os democratas estariam "assumindo o risco" de uma paralisação. Como se sabe, os republicanos têm maioria nas duas casas legislativas, embora apertada.

Isso acontece quando as leis orçamentárias anuais não são aprovadas pelo Congresso. O ano fiscal nos EUA começa no dia 1º de outubro. Se até a meia-noite desta terça não houver aprovação, o país fica sem orçamento válido, e todas as atividades estatais consideradas não essenciais são suspensas por tempo indefinido.

Um indicador que ajudou a dirigir os investidores e especuladores foi o nível de desemprego, que repetiu a mínima da atual série histórica (desde 2012) do mês passado e ficou em 5,6%. Também contrariou a véspera, quando levantamento do Ministério do Trabalho ficou abaixo da expectativa, dando sinal de desaceleração.