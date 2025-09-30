Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Countdown to shutdown
Na véspera, risco nos EUA ajudou; agora, pouco antes de se confirmar, atrapalha 

A poucas horas de possível início de paralisação de serviços federais americanos, mercado inverte sinais, mas sem estresse 

