Na primeira fase de julgamento do núcleo golpista, Cármen Lúcia esclarece o cidadão

Atentas, Cármen Lúcia não deixou passar equívocos e lacunas. Luiz Silveira / STF

Depois de mais de 12 horas de trocas de argumentos na primeira fase do julgamento do núcleo crucial da trama golpista, os minutos mais eloquentes foram protagonizados pela ministra do Supremo Tribunal Federal (SFT) Cármen Lúcia. Na terça-feira (2), a única mulher da Suprema Corte foi certeira ao "explicar" a Paulo Cintra, advogado do ex-ministro Alexandre Ramagem a diferença entre "voto auditável" e "voto impresso".

Nesta quarta (3), Cármen Lúcia voltou a pedir um esclarecimento, desta vez a Andrew Fernandes Farias, que defende o general Paulo Sérgio Nogueira.

— Doutor Andrew, um esclarecimento, porque vossa senhoria diz que o réu neste caso, o cliente de vossa senhoria, estava atuando para demover o presidente da República. Demover de quê? Porque até agora todo mundo diz que ninguém pensou.

—Demover de adotar qualquer medida de exceção — foi obrigado a responder o advogado.

Em poucos minutos, Cármen Lúcia colocou em poucas palavras o resumo das defesas: não negar o óbvio, ou seja, a tentativa de golpe, admitida até pelo próprio ex-presidente Jair Bolsonaro ao afirmar que buscou "alternativas" à posse do adversário eleito. Como não existem opções ao cumprimento da vontade popular, como ocorreu pacificamente depois de sua própria eleição, urdiu a trama golpista.

Com sua intervenção minimalista, a ministra colocou a imputação na voz da defesa de um dos réus. E também expôs uma tática esboçada por várias defesas: teve aloprado que tentou o golpe, mas não foi o meu cliente.

