Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Minimalista
Análise

Na primeira fase de julgamento do núcleo golpista, Cármen Lúcia esclarece o cidadão

Ao ouvir advogado de defesa falar em "demover o presidente da República", ministra fez uma pergunta singela, mas produtiva

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS