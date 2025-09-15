Multinacional de tecnologia investe R$ 3 milhões para ampliar estrutura em Porto Alegre

Unidade na Avenida Soledade tem cinco andares. Cris Bridi / Divulgação

Depois de investir R$ 4,5 milhões em 2023 para ampliar sua estrutura em Porto Alegre, a multinacional ADP Brazil Labs reforça o aporte com mais R$ 3 milhões. A estrutura de cinco andares da Avenida Soledade recebe novas áreas que somam 375 metros quadrados para acomodar novos postos de trabalho.

A unidade na Capital é um dos sete centros de inovação da ADP no mundo. Com 75 anos de atuação global e presença em cerca de 140 países, a empresa oferece soluções de tecnologia e infraestrutura para Recursos Humanos (RH).

Com a reforma, a ADP passa a ter em Porto Alegre estúdio para gravação de podcasts, produção de conteúdos e fotos, além de novas salas de reuniões, espaços colaborativos e áreas comuns para integração dos funcionários.

A empresa está com 41 novas vagas de emprego abertas. As oportunidades são para estagiários, desenvolvedores e gestão. O domínio de inglês é uma das exigências.

*Colaborou João Pedro Cecchini