Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Expansão no radar
Notícia

Multinacional de tecnologia investe R$ 3 milhões para ampliar estrutura em Porto Alegre

Empresa já havia aportado R$ 4,5 milhões com o mesmo propósito em 2023

