Multinacional alemã com produção no Brasil lamenta tarifas, mas aposta em governos temporários 

Michael Traub é CEO mundial da Stihl. Marta Sfredo / Agencia RBS

"Com certeza não", assim mesmo em português, foi a resposta de Michael Traub, CEO mundial da Stihl, à pergunta sobre o risco de a empresa reduzir investimentos no Brasil pelo impacto da tarifa de 50% imposta pelo governo de Donald Trump. Como a coluna relatou, a empresa exporta cilindros para os Estados Unidos, a partir da produção em São Leopoldo. Mesmo que estejam sujeitas à "mais dura" alíquota imposta pelos EUA — na definição de Traub —, ainda segue possível a exportação a partir do Brasil porque a venda é feita para uma subsidiária e tem baixo impacto no preço final.

O executivo lembrou que o custo desse imposto não é absorvido pelos países ou pelas empresas, mas mesmo assim disse que o impacto é forte nos negócios:

— Nos faz trabalhar dia e noite.

No comando da companhia que vai completar cem anos em 2026, Traub brincou:

— Governos mudam a cada quatro anos, faltam pouco mais de três (para o final do mandato de Trump).

A Stihl é uma multinacional com produção na Europa, nos EUA e no Brasil. Por isso, embora o tarifaço tenha impacto, é suavizado por essa diversificação geográfica.

— Graças a Deus temos produção global. Não fizemos isso por causa das tarifas, mas porque acreditamos na produção local.

Fabricante de equipamentos e ferramentas mecânicas e manuais, a Stihl está acelerando a produção de máquinas movidas a bateria. No entanto, ressalvou Traub, o custo na Alemanha inviabiliza a produção em larga escala desses insumos. Por isso, a companhia está concluído a construção de uma unidade de produção dessas peças na Romênia.

Em Waiblingen, no Estado alemão de Baden-Wurtenberg, está a sede mundial da Stihl. Só na cidade de cerca de 50 mil habitantes, existem quatro unidades de produção da empresa. Uma delas é chamada de "matrix", que abriga um estilo de fabricação com diferenças significativas das montagens tradicionais. Há uso intensivo de robôs, linhas que podem ter diferentes desenhos, conforme o produto final específico. Mas nem os robôs que fazem a inspeção final com câmeras de alta definição têm a última palavra: o "gatilho" dos equipamentos têm de ser testados por mãos humanas.

*Marta Sfredo viajou a Waiblingen a convite da Stihl