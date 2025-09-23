Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Crise cambial
Análise

Milei ganha apoio de Trump, mas, por enquanto, só político

Embora encontro durante Assembleia Geral da ONU tenha terminado sem anúncio de socorro financeiro, dólar e risco-país cedem ante perspectiva de reforço 

