Mesmo com julgamento de Bolsonaro, deflação menor e ameaças de Trump, dólar cai e bolsa encosta no recorde

Moeda americana teve baixa de 0,53%, para R$ 5,407. Félix Zucco / Agencia RBS

O mercado, no entanto, parece ter ignorado as incertezas: o dólar teve queda de 0,53%, para R$ 5,407, e o principal índice da bolsa de valores brasileira (B3), o Ibovespa, alta de 0,52%, para 142.348 pontos, quase renovando o recorde de 5 de setembro.

O CEO da iHUB Investimentos, Paulo Cunha, afirma que boa parte dos riscos está precificada, o que faz os ativos sentirem menos. O especialista ainda minimiza as ameaças do governo americano e diz que o mercado já sabe lidar com as bravatas de Trump.

— Boa parte das catástrofes, dos problemas já eram previstos. O julgamento do Bolsonaro se fala há muito tempo. Em relação às tensões com Trump, o mercado já está mais calejado, de modo que acaba não afetando tanto. Se fosse algo novo, seria um problema — avalia Cunha.

O que tem maior influência sobre os indicadores agora é chance de corte de juro nos Estados Unidos neste mês. Outro dado de inflação por lá, o índice de preços ao produtor americano (PPI, na sigla em inglês), apresentado nesta quarta-feira, veio mais fraco do que esperado, contribuindo para leitura.

É bom lembrar que, quando o juro americano diminui, o real tem potencial de se fortalecer por aumento de diferencial com a taxa básica brasileira, hoje em 15%.

Ajuste na projeção

Já era uma aposta de minoria e agora parece ter virado mais ainda: com a deflação mais fraca do que o esperado, o economista André Perfeito, que até então esperava um corte na Selic ainda neste ano, muda a sua projeção:

— O número cheio não é o problema, mas ao abrirmos os dados fica evidente que os elementos mais sensíveis à taxa de juros, ou seja, em relação à atividade econômica, ainda estão persistentes. Parece que o Banco Central deve adiar de fato qualquer corte na Selic só para o ano que vem.

*Colaborou João Pedro Cecchini