Mercado interrompe sequência de 14 quedas na projeção de inflação

Relatório Focus do Banco Central é publicado às segundas-feiras. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Depois de 14 quedas consecutivas, o Relatório Focus do Banco Central (BC) mostra nesta segunda-feira (8) que a maioria do mercado manteve sua projeção de inflação para este ano em 4,85%. As expectativas para os próximos anos, no entanto, foram revisadas para baixo.

A primeira diminuição na previsão de inflação para 2025 aparece em 2 de junho, quando a projeção estava em 5,46%. De lá para cá, foram 14 tombos seguidos, até chegar ao patamar atual.

Um dos principais fatores para baixa é o declínio do dólar, que havia começado o ano acima dos R$ 6, mas agora opera no patamar de R$ 5,40. A projeção de cotação para 2025 teve sua terceira queda consecutiva no Focus, para R$ 5,55.

O economista-chefe do Banco Pine, Cristiano Oliveira, afirma que, quando se aproxima o final do ano, é normal que ocorram menos ajustes na projeção de inflação. O que o mercado observa com lupa agora são as expectativas para 2026, que vão orientar a política monetária.

Para o próximo ano, houve queda na previsão de inflação pela oitava semana consecutiva, de 4,31% para 4,30%. A projeção para 2027 teve recuo pela terceira semana seguida, de 3,94% para 3,93%, e para 2028, de 3,80% para 3,70%.

— O que justifica o movimento são duas coisas. Primeiro, o juro real elevado, que faz com que haja uma desaceleração da demanda da economia e, portanto, uma pressão baixista para preços. Segundo, há ganho de credibilidade do BC. O mercado passa a acreditar que BC fala sério quando mantém o discurso duro, no sentido de que vai fazer o necessário para a inflação ficar próxima do centro da meta — avalia Oliveira.

É bom lembrar que, ao se situar em 4,85% nesta rodada, a expectativa de inflação ainda está 0,35 ponto percentual acima do teto da meta para 2025. O objetivo é manter a inflação em 3%, com margem de tolerância, para cima e para baixo, de 1,5%.

As projeções de juro permaneceram estáveis em todos os horizontes analisados pelo Focus. Para 2025, a expectativa é que a Selic mantenha o patamar atual, de 15%. Um corte neste ano segue como uma aposta de minoria. Oliveira, no entanto, enxerga espaço para redução em dezembro.

*Colaborou João Pedro Cecchini