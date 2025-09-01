Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Dia de cautela
Mercado indica temor relativo de reação de Trump a julgamento de Bolsonaro

Durante feriado nos EUA, a bolsa oscila 0,1% para baixo nesta segunda-feira (1º), e o dólar tem leve alta de 0,32%, para R$ 5,439, em movimento de cautela, mas sem grande estresse

Marta Sfredo

