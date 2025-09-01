Mercado indica temor relativo de reação de Trump a julgamento de Bolsonaro

Dólar avança, mas pouco, e bolsa oscila para baixo. Bruno Alencastro / Agencia RBS

Depois do recorde histórico batido na sexta-feira (29), a bolsa oscilou 0,1% para baixo nesta segunda-feira (1º), e o dólar teve leve alta de 0,32%, para R$ 5,439. Em dia de feriado nos Estados Unidos (Dia do Trabalho) e na véspera do início do julgamento do chamado "núcleo crucial da trama golpista", os sinais – dólar para cima, bolsa para baixo – indicam algum temor de eventual reação de Donald Trump.

Mas a inclinação dos dois movimentos, com variação abaixo de 0,5%, sugere que essa inquietação não é muito significativa. Como a coluna observou, o próprio Trump está agora enrolado com a Justiça, o que tende a frear manobras muito radicais. Ou não, dado o perfil imprevisível do atual ocupante da Casa Branca. Na dúvida, o mercado se acautela.

Quando há feriado nos EUA em dia útil no Brasil, o volume de negócios no mercado financeiro diminui, porque a maior parte dos investidores americanos não efetua transações nem lá, nem em outros mercados.

Mas mesmo sendo feriado nos EUA, integrantes do governo Trump deram motivo para outras inquietações. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, sustentou que o Federal Reserve (Fed) é e deve ser independente.

Afirmou que o banco central dos EUA "cometeu muitos erros" – até aí, é direito de opinião. O que espalhou novas tensões foi sua defesa do direito de Trump de demitir a diretora Lisa Cook por alegações de fraude hipotecária. Não se esperava essa chancela do "adulto na sala" do governo americano.

Leia mais na coluna de Marta Sfredo