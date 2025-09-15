Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Só bravata?
Mercado esnoba nova ameaça de Trump: dólar cai a R$ 5,30 e bolsa tem novo recorde

Moeda americana fecha no menor valor desde 6 de junho de 2024

