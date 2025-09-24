Lula admite reunião presencial com Trump e adota discurso para garantir diálogo

Trump assistiu pelo menos à parte do duro discurso de Lula. Mark Garten / UN Photo

Em sua primeira manifestação pública depois do aceno de Donald Trump, Luiz Inácio Lula da Silva admitiu, há pouco, que pode haver uma reunião presencial. Na véspera, por cautela, sua equipe havia mencionado uma conversa por telefone ou teleconferência. Antes de ser perguntado e confirmar essa chance, havia falado em "sentar à mesa".

Na entrevista coletiva concedida na ONU, Lula mostrou preocupação em manter um discurso que garantisse o diálogo. Evitou bravatas e manteve o tom respeitoso ao falar no colega presidente. Deu até uma dica sobre o motivo pelo qual Trump o chamou de "cara legal" (nice guy):

— Fiz questão de dizer a Trump que temos muito a conversar, há muitos interesses dos dois países em jogo. Não quero saber se um chefe de Estado se gosta ou não de mim, se professa a mesma ideologia ou não. O que importa é que uma pessoa eleita merece meu respeito como chefe de Estado brasileiro.

Lula resistiu, ainda, a sucessivas tentativas de fazê-lo antecipar os pontos da conversa. Respondeu sempre que não anteciparia os temas exatamente para não ameaçar o encontro. Cuidadoso, só escorregou ao dizer que Trump estava "mal informado" sobre o Brasil. Confessou a surpresa com o aceno do americano e arrancou riscos ao admitir:

— Acho que rolou uma química, mesmo.

Permitiu-se, apenas, dizer que aceita discutir terras raras e minerais críticos "com todo o mundo". Mas já avisou que não quer repetir o que ocorre hoje com o minério de ferro, que o Brasil exporta muito, com ainda pouco beneficiamento interno:

— O Brasil não quer ser só exportador.

Pontos passíveis de debate

Tarifas : segundo o USTR, o Brasil concede tarifas preferenciais mais baixas às exportações de certos parceiros comerciais globalmente competitivos, prejudicando as exportações americanas. A desistência da China de tratamento preferencial na OMC pode ajudar.

: segundo o USTR, o Brasil concede tarifas preferenciais mais baixas às exportações de certos parceiros comerciais globalmente competitivos, prejudicando as exportações americanas. A desistência da China de tratamento preferencial na OMC pode ajudar. Etanol : é fato que a alíquota de importação do etanol americano do Brasil era muito mais elevada (18%) do que a cobrada nos EUA sobre o mesmo produto brasileiro que entra nos EUA. Curiosamente, o produto ficou fora do tarifaço, e até por isso há espaço para alguma negociação.

: é fato que a alíquota de importação do etanol americano do Brasil era muito mais elevada (18%) do que a cobrada nos EUA sobre o mesmo produto brasileiro que entra nos EUA. Curiosamente, o produto ficou fora do tarifaço, e até por isso há espaço para alguma negociação. Fiscalização anticorrupção : os EUA veem "falha do Brasil em fiscalizar medidas anticorrupção", ponto reforçado no pronunciamento de Trump na ONU. É interesse nacional apertar essa vigilância, ponto que pode ser reforçado pela rejeição da PEC da Blindagem.

: os EUA veem "falha do Brasil em fiscalizar medidas anticorrupção", ponto reforçado no pronunciamento de Trump na ONU. É interesse nacional apertar essa vigilância, ponto que pode ser reforçado pela rejeição da PEC da Blindagem. Proteção da propriedade intelectual : os americanos temem regras nacionais de proteção e fiscalização, que podem ser adequadas. Desde, claro, que não incluam o comércio da 25 de Março, o mesmo que existe na famosa Canal Street de Nova York.

: os americanos temem regras nacionais de proteção e fiscalização, que podem ser adequadas. Desde, claro, que não incluam o comércio da 25 de Março, o mesmo que existe na famosa Canal Street de Nova York. Desmatamento ilegal: a cobrança, em especial depois do discurso recheado de barbaridades climáticas de Trump na ONU, soa um tanto ridícula, mas interessa ao Brasil discutir o fim desse crime ambiental. Difícil será avaliar se Trump vai se interessar mesmo pelo assunto.

