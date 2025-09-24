Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

"Pintou química"
Análise

Lula admite reunião presencial com Trump e adota discurso para garantir diálogo

Presidente brasileiro disse que ideologia não importa e uma pessoa eleita para a presidência merece seu respeito como chefe de Estado brasileiro

