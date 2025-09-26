Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Circo parlamentar de inquérito
Lacradores do Congresso impedem que brasileiros saibam do estrago feito no INSS por "Careca" e outros 

Transformar um único personagem em grande vilão não ajuda a esclarecer o cipoal de influência que favoreceu a fraude bilionária, com cúmplices fora e dentro da Previdência

