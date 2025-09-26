Lacradores do Congresso impedem que brasileiros saibam do estrago feito no INSS por "Careca" e outros 

Confusão impede que se esclareça onde foi parar o dinheiro descontado de forma ilegal dos aposentados. TV Senado / Reprodução

Pela segunda vez seguida, fracassou a tentativa da CPI do INSS de obter informações relevantes de Antônio Carlos Camilo Antunes, o "Careca" preso pela Polícia Federal por envolvimento na fraude da Previdência. Parlamentares mostram disposição muito maior para "lacrar" do que para esclarecer aos brasileiros onde foi parar o dinheiro descontado de forma ilegal dos aposentados.

Em vez de elaborar perguntas de forma tão hábil que impedissem respostas evasivas, o relator da comissão, Alfredo Gaspar (União-AL), preferiu causar chamando o depoente de "autor do maior roubo aos aposentados e pensionistas". Não esclareceu, não constrangeu, não avançou. Facilitou a vida do investigado. O advogado, claro, interrompeu alegando prejulgamento – no que tinha razão – e exigindo que a expressão fosse retirada – no que não tinha.

No meio do bate-boca, Zé Trovão (PL-SC) – não por acaso, o mesmo que enfrenta um pedido de suspensão de mandato por motim na Câmara – atravessou o plenário e, em pé, gritou com o advogado com o dedo em riste. Virou Circo Parlamentar de Inquérito, outra vez. A sessão foi suspensa, depois retomada, mas tempo e dinheiro público foram gastos por lacradores sem benefício a eleitores, contribuintes ou aposentados – só a quem gerou vídeos que alimentam o discurso de ódio.

Há fartos indícios de que Antunes seja o facilitador do esquema que desviou recursos de aposentados e pensionistas – caso contrário, não estaria preso. Conforme a investigação policial, empresas ligadas a ele operaram como intermediárias das associações que se valiam de um convênio frouxo com o INSS para se apropriar de recursos de uma faixa da população cuja sobrevivência depende desse benefício.

Por mais envolvido que esteja, o "Careca do INSS" não operou sozinho. Teve cúmplices fora e dentro da Previdência. Pode ser "um dos" autores do maior roubo a aposentados e pensionistas, mas não o único. Torná-lo o grande vilão não ajuda a esclarecer o cipoal de influência que favoreceu a fraude bilionária.

Entre os demais envolvidos, estão Maurício Camisotti e Danilo Trento, ambos alvos da CPI da Covid, encerrada em 2021. Trento foi indiciado como integrante de uma organização criminosa que tinha por objetivo a prática do crime de fraude em licitação ou contrato, mas consequências ainda dependem de decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).