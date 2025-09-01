Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Sop pressão inédita
Análise

Julgamento histórico tem réu confesso e suspense sobre reação de Trump

Processo ocorre diante de escancarada ameaça econômica internacional, nunca antes vista na história de um país democrático

Marta Sfredo

