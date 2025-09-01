Julgamento histórico tem réu confesso e suspense sobre reação de Trump

A partir de terça, processo histórico ocorre depois de declarações que equivalem a uma confissaõ. Evaristo SA / AFP

Por isso, além do suspense sobre a sentença dos sete réus do chamado "núcleo crucial" do planejamento de um golpe de Estado, existe outra adicional: poderá haver alguma nova represália do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diante do resultado esperado até pela defesa, de condenação com pena elevada? O temor existe, inclusive no governo Lula.

Mas o próprio Trump, nestes dias, está às voltas com a Justiça e poderá ser obrigado a fazer de conta que se importa com leis. Na sexta-feira (29), a Corte de Apelações do Circuito Federal, em Washington, decidiu que grande parte das tarifas que começaram a ser adotadas em abril são ilegais. Conselheiro da Casa Branca e considerado o mentor do tarifaço, Peter Navarro, repete o comportamento da ala que fantasia com perseguição. Disse que, se o governo perder na Suprema Corte, à qual pode apelar, "será o fim dos EUA".

Essa coincidência histórica ilustra com precisão uma prática de governos autoritários: testam ao limite o alcance de seu poder e, quando encontram limites – como previsto em lei –, apontam perseguição e excessos do Judiciário. É de manual esticar a corda.

Em mais de uma ocasião, o ex-presidente Jair Bolsonaro confessou tentativa de golpe. Disse com todas as letras que buscou "alternativas constitucionais" à derrota nas urnas. O problema é que a Constituição não prevê alternativas para impedir a posse de um presidente eleito legitimamente.

A dúvida, agora, além das relacionadas apenas ao julgamento – tamanho da pena, divergência entre ministros e ainda um eventual pedido de vista –, é se a ação da Justiça nos Estados Unidos será capaz de conter o ataque de Trump ao Judiciário no Brasil.

