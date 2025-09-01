Julgamento histórico tem réu confesso e suspense sobre reação de Trump

O julgamento que começa na terça-feira (2) na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) não é inédito só por ser o primeiro a envolver acusação por golpe de Estado e outros quatro crimes de um ex-presidente da República e vários militares de alta patente. Também faz história por ocorrer diante de uma escancarada pressão econômica internacional, nunca antes vista na história de um país democrático.
Por isso, além do suspense sobre a sentença dos sete réus do chamado "núcleo crucial" do planejamento de um golpe de Estado, existe outra adicional: poderá haver alguma nova represália do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diante do resultado esperado até pela defesa, de condenação com pena elevada? O temor existe, inclusive no governo Lula.
Mas o próprio Trump, nestes dias, está às voltas com a Justiça e poderá ser obrigado a fazer de conta que se importa com leis. Na sexta-feira (29), a Corte de Apelações do Circuito Federal, em Washington, decidiu que grande parte das tarifas que começaram a ser adotadas em abril são ilegais. Conselheiro da Casa Branca e considerado o mentor do tarifaço, Peter Navarro, repete o comportamento da ala que fantasia com perseguição. Disse que, se o governo perder na Suprema Corte, à qual pode apelar, "será o fim dos EUA".
Essa coincidência histórica ilustra com precisão uma prática de governos autoritários: testam ao limite o alcance de seu poder e, quando encontram limites – como previsto em lei –, apontam perseguição e excessos do Judiciário. É de manual esticar a corda.
Em mais de uma ocasião, o ex-presidente Jair Bolsonaro confessou tentativa de golpe. Disse com todas as letras que buscou "alternativas constitucionais" à derrota nas urnas. O problema é que a Constituição não prevê alternativas para impedir a posse de um presidente eleito legitimamente.
A dúvida, agora, além das relacionadas apenas ao julgamento – tamanho da pena, divergência entre ministros e ainda um eventual pedido de vista –, é se a ação da Justiça nos Estados Unidos será capaz de conter o ataque de Trump ao Judiciário no Brasil.
