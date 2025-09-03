Instituto que incentiva boas práticas no RS tem nova coordenadora

Eliana é conselheira de administração e consultiva e advogada. IBGC / Divulgação

Com 22 anos de atuação, o capítulo Rio Grande do Sul do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) tem uma nova coordenadora-geral. Escolhida pelo conselho de administração do instituto, Eliana Fialho Herzog terá mandato até 2027 e substitui Michelle Squeff, que ocupava o cargo até agora.

— Estou honrada em assumir a liderança do excelente time de coordenadores do Capítulo RS, com o compromisso da propagação e disseminação de boas práticas de governança corporativa.

Eliana é conselheira de administração e consultiva e advogada com atuação em governança corporativa, compliance e privacidade de dados. Tem experiência como coordenadora do Fórum de Diversidade em Conselhos do IBGC, capítulo RS, vice-coordenadora do Comitê de Ética e Integridade do IBGC e sócia do escritório Chiapin Herzog Advogados.

— Continuaremos trabalhando com foco em cultura e pessoas para ampliar a diversidade e inclusão e mitigar a evasão de talentos. Também queremos contribuir para que as empresas observem cada vez mais indicadores de performance e sustentabilidade, inclusive como pontos a ensejar a perenidade das empresas.

Fundado em 1995, o IBGC é uma organização da sociedade civil referência em governança corporativa. O RS foi o primeiro Estado a ter uma unidade própria do instituto.

*Colaborou João Pedro Cecchini