Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Sob nova direção
Notícia

Instituto que incentiva boas práticas no RS tem nova coordenadora

Após eleição, Eliana Fialho Herzog assume mandato até 2027

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS