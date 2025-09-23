Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Expansão no radar
Notícia

Imobiliária de Porto Alegre vai experimentar mercado de Estado vizinho

Empresa passa a ter filial em Itapema neste mês

