Imobiliária de Porto Alegre vai experimentar mercado de Estado vizinho

Unidade fica no bairro Meia Praia. Prefeitura de Itapema / Divulgação

Com 28 anos de atuação e foco em imóveis de alto padrão na zona sul de Porto Alegre, a Vera Bernardes Assessoria Imobiliária passa a ter filial em Itapema, no litoral de Santa Catarina, a partir deste mês.

— Vamos atender empreendimentos de construtoras que têm no DNA projetos inovadores e de grande valor agregado — diz a fundadora e diretora da empresa, Vera Bernardes.

Segundo o diretor de novos negócios Lorenzo Spalter, o valor do metro quadrado de área construída em Itapema teve salto de 114% nos últimos cincos anos, de R$ 6.547 para R$ 14.026, o que ajuda a ilustrar a expectativa da imobiliária no mercado vizinho.

*Colaborou João Pedro Cecchini