Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Expansão no radar
Imobiliária criada por ex-garçom investe R$ 1 milhão em primeira agência fora de Porto Alegre

Empresa teve início em sala de 20 metros quadrados e hoje acumula R$ 1,5 bilhão em vendas

