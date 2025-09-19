Imobiliária criada por ex-garçom investe R$ 1 milhão em primeira agência fora de Porto Alegre

Unidade em Canoas deve gerar cerca de 50 empregos. Urban Company / Divulgação

Com R$ 1,5 bilhão em vendas acumuladas ao longo dos seus seis anos de existência, a Urban Company, fundada por Babiton Espíndola, que atuava como garçom antes de entrar no mercado imobiliário, terá sua primeira unidade fora de Porto Alegre, em Canoas.

A nova agência fica na Avenida Dr. Sezefredo Azambuja Vieira, 2573. Com investimento de R$ 1 milhão, deve gerar cerca de 50 empregos.

A Urban Company começou em uma sala de 20 metros quadrados em Porto Alegre, com 14 funcionários. Hoje, além de Canoas, tem duas unidades na Capital e prevê chegar a R$ 450 milhões em vendas neste ano, apostando no potencial da Região Metropolitana.

— Canoas tem uma demanda imobiliária muito forte e é uma das economias mais potentes do Estado. Só no segundo semestre de 2025, mapeamos 22 novos lançamentos imobiliários na cidade — diz Espíndola.

Apesar de ter começado com foco em lançamentos, a Urban Company também trabalha, desde 2023, com imóveis secundários – ou seja, compra e venda de propriedades já existentes. Em Canoas, vai partir no mercado de médio padrão, mas quer incluir o alto padrão no futuro.

— Nosso foco agora é consolidar a loja de Canoas, mas estudamos outras cidades da Região Metropolitana para 2026. Também temos planos de novas lojas em Porto Alegre e estamos de olho em Santa Catarina — afirma Espíndola.

*Colaborou João Pedro Cecchini