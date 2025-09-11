Grupo gaúcho de cemitérios e crematórios faz mudança no nome

Empresa está há seis décadas no setor funerário. Luis Adriano / Divulgação

Há seis décadas no setor funerário, a Cortel está com nova identidade visual. Agora, os cemitérios e crematórios da empresa em Porto Alegre e Região Metropolitana passam a ter Cortel como primeiro nome.

Antes, o grupo só assinava embaixo dos nomes de suas unidades, que adotam nomenclaturas distintas. A mudança deve ajudar os clientes a reconhecerem a marca de forma mais fácil.

A Cortel tem 16 cemitérios, sete crematórios, dois crematórios de animais, 22 agências funerárias e duas operações de planos funerários próprios em seis Estados.

*Colaborou João Pedro Cecchini