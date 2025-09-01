Governo Lula apresenta orçamento com superávit, mas conta é peça de ficção

Dario Durigan, secretário-executivo da Fazenda, fez o anúncio. Washington Costa / Ministério da Fazenda

Saiu na noite de sexta-feira (29) o Projeto de Lei Orçamentária Anual (Ploa) de 2026. É um esboço que mostra para onde deve ir o dinheiro do contribuinte brasileiro. É o primeiro do governo Lula que segue para o Congresso com previsão de saldo positivo, porque o arcabouço fiscal previa superávit de 0,25% do Produto Interno Bruto (PIB) no próximo ano.

Porém, na ponta do lápis da vida real, os R$ 34,3 bilhões de resultado positivo primário (sem contar o pagamento de juro) viram novo rombo, que é estimado de R$ 20 bilhões a R$ 40 bilhões – há diferenças entre as projeções de especialistas em contas públicas. Isso significa que boa parte do cumprimento da meta fiscal se dará graças à decisão de não contar para esse cálculo a despesa com o pagamento de precatórios, tomada em julho.

Essa "alternativa" não é criticada de forma unânime por economistas, embora signifique que a meta poderá ser cumprida, mas a dívida pública seguirá aumentando. O problema é que, em tese, a meta existe apenas com essa finalidade: conter a alta do endividamento. É por isso que o orçamento é considerado, mais uma vez, uma peça de ficção.

Também conforme estimativas de especialistas em contas públicas, a também conhecida como "peça orçamentária" terá cerca de R$ 127 bilhões em receitas extraordinárias e não garantidas. E essa conta parece ainda mais desafiadora em pleno ano eleitoral, quando os gastos costumam subir seja qual for o governo de plantão.

Integram essa conta R$ 54 bilhões em dividendos de estatais (com forte probabilidade), R$ 31 bilhões em leilões de exploração de petróleo (ainda prováveis, mas não certos), R$ 10 bilhões de compensações tributárias (menos prováveis, ao menos no valor) e R$ 20 bilhões de um programa de renegociação integral, espécie de novo Refis. Esse tipo de mecanismo pontua a história das contas públicas no país, mas são considerados inadequados por incentivar o atraso no pagamento de impostos.

Em seu relatório sobre o orçamento do próximo ano, o economista Felipe Salto, economista-chefe da Warren Investimentos, avaliou que, com receitas que podem estar superestimadas, "será muito difícil cumprir a meta fiscal de 2026, mesmo que no limite inferior, de resultado zero" – é bom lembrar que há margem de tolerância de 0,25% do PIB. Salto projeta rombo de R$ 101,6 bilhões que, mesmo excluindo R$ 57,8 bilhões em precatórios, ainda resultaria em buraco de R$ 43,8 bilhões.