Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Miragem
Análise

Governo Lula apresenta orçamento com superávit, mas conta é peça de ficção

Previsão de alcance da meta fiscal de superávit de 0,25% do PIB tem projeção de receita extraordinária e incerta de R$ 127 bilhões

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS