Gigante gaúcha Marcopolo retoma operações comerciais na Europa

Ônibus Paradiso G8 1200 será exibido na Busworld Europa. Marcopolo / Divulgação

Cerca de 15 anos depois de fechar fábrica que operava em Coimbra, em Portugal, a gigante gaúcha Marcopolo vai retornar ao mercado europeu segundo comunicado ao mercado publicado nesta terça-feira (16).

A empresa não terá produção lá: vai funcionar a partir de exportações do Brasil, sendo que boa parte sairá de Caxias do Sul. A proposta é enviar carrocerias de ônibus rodoviários para Europa e montar os veículos localmente com chassis europeus.

— Era um mercado de pouco volume e muita concorrência, ou seja, tinha muito encarroçador. O que vimos nos últimos dois ou três anos é que muitos, no pós-covid, não suportaram a pressão e fecharam ou mudaram o foco de atuação. Vimos uma oportunidade de voltar à Europa — afirmou à coluna o diretor de operações internacionais e comerciais de mercado externo da Marcopolo, José Luiz Moraes Goes.

O movimento comercial será marcado pela apresentação do ônibus Paradiso G8 1200, concebido para atender aos padrões europeus, durante a Busworld Europa 2025, maior evento do setor, que ocorre de 4 a 9 de outubro, em Bruxelas, na Bélgica.

Com fábricas em Brasil, Argentina, Colômbia, África do Sul, China, México e Austrália, os veículos produzidos pela empresa rodam nas estradas de cerca de 140 países. A projeção da Marcopolo, segundo Goes, é chegar a 2 mil ônibus exportados neste ano, o que representaria crescimento de cerca de 40% ante os 1,4 mil vendidos ao Exterior no ano passado.

*Colaborou João Pedro Cecchini