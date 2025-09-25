Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Ambiente no radar
Análise

Gaúcho que luta para "limpar" transporte prevê unidade de empresa de referência no RS

Meta da Ambipar Logística, que deve se instalar no Estado, é ter toda a frota movida a combustíveis não fósseis até 2040

