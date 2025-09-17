Extra, extra: foi encontrada uma espinha dorsal no Senado

Alcolumbre disse que não dá para ver deputado " instigando um país contra o meu país". Andressa Anholete / Agência Senado / Divulgação

Quando parecia que todo o Congresso havia abandonado os eleitores para se dedicar a interesses pessoais e familiares, uma voz se levantou neste início da noite. Em desabafo, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, sinalizou que o papel de casa revisora será levado a sério.

— Estamos com muitos problemas ao mesmo tempo. Estamos com problema com aqueles que falam que vão obstruir 24 horas por dia para não votar mais nada. Estamos com o problema daqueles que não querem votar a legislação porque ficam se atendo aos debates do Judiciário, seja do impeachment de ministro do Supremo, seja de anistia.

Alcolumbre disse que os senadores precisam parar de se agredir e focar em pautas que precisam ser votadas em vez de discutir assuntos que "não são do Brasil".

O presidente do Senado mostrou tamanha exasperação que comentou um tema da Câmara dos Deputados, o que não costuma fazer:

— É a primeira vez que eu vou falar disso e vou ter que falar toda semana para não ficar ausente, de ver um deputado federal do Brasil, eleito pelo povo de São Paulo, lá nos Estados Unidos, instigando um país contra o meu país. Não dá, com todo respeito, para eu aceitar todas essas agressões calado.

Enfim, um parlamentar deixa de normalizar que um servidor público brasileiro, com salário pago pelos contribuintes brasileiros, esteja no Exterior atuando para prejudicar empresas e ameaçar empregos no Brasil.