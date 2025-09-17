Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Enfim, uma reação
Análise

Extra, extra: foi encontrada uma espinha dorsal no Senado

Davi Alcolumbre faz desabafo que sinaliza reação à fase de abandono de eleitores do Congresso

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS