Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

ESG na prática
Notícia

Empresa recicla 2 toneladas de latinhas consumidas no Acampamento Farroupilha

Sucata será transformada em chapas de alumínio que, posteriormente, serão vendidas e usadas para fabricar novos recipientes para bebidas

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS