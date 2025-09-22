Empresa recicla 2 toneladas de latinhas consumidas no Acampamento Farroupilha

Novelis tem centro de coleta em Gravataí. Novelis / Divulgação

Encerrado no último domingo (21), o Acampamento Farroupilha deste ano terá contribuição positiva ao meio ambiente: cerca de duas toneladas de latas de alumínio consumidas entre os dias 1º e 21 de setembro no Parque Harmonia serão recicladas.

A empresa responsável por ajudar a transformar sucata em novas latas para bebidas é a Novelis, que tem atuação relevante no setor e prevê 60 dias para finalizar a reciclagem, dado o alto volume

A companhia tem centro de coleta em Gravataí, onde o material recolhido e separado por profissionais da unidade de triagem Anitas no Acampamento Farroupilha é preparado para ser enviado à fábrica da empresa em Pindamonhangaba (SP).

No município paulista, a sucata é reciclada e transformada em chapas de alumínio que, posteriormente, serão vendidas e usadas para fabricar novas latas para bebidas. O alumínio pode ser reciclado infinitas vezes sem perder suas propriedades. No ano passado, o Brasil reciclou 97,3% das latas vendidas, o que significa 33,9 bilhões de unidades.

A Novelis tem capacidade de laminação de 720 mil toneladas ao ano e capacidade de reciclagem de 500 mil toneladas ao ano. A empresa é parte do grupo Aditya Birla, conglomerado multinacional sediado em Mumbai, na Índia.

*Colaborou João Pedro Cecchini