Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Expansão no radar
Empresa gaúcha que nasceu de crise se consolida como líder nacional do segmento

Em um mês, companhia vendeu 11 mil cotas de consórcio, um total de R$ 2,6 bilhões

