Empresa gaúcha que nasceu de crise se consolida como líder nacional do segmento

Foi uma crise que deu origem à HS Consórcios, uma das 27 empresas que integram o Grupo Herval. Nos anos 1990, a rede de lojas do conglomerado tinha um convênio com uma empresa do interior de São Paulo para oferecer a alternativa de compra de móveis e eletrodomésticos. Até que essa empresa quebrou. Para manter a relação de confiança com os clientes, a Herval assumiu os contratos. E descobriu um bom negócio: só no mês passado, vendeu 11 mil cotas, um total de R$ 2,6 bilhões.

O consórcio que no passado era alternativa ao financiamento para aquisição de casas e carros virou uma opção de investimento, relata o gerente nacional da HS Consórcios, Leandro Ozório. Nascida no Rio Grande do Sul, está hoje está em quase todo o Brasil – fora a Região Norte. Entre esse modelo e a expansão territorial, ocupa há cinco anos a liderança nacional do segmento em volume de cotas ativas.

— A pessoa que adere ao consórcio para comprar imóveis ou veículos gasta menos. No sistema financeiro, o financiamento de R$ 100 mil vai custar de R$ 250 mil a R$ 300mil, no consórcio fica em torno de R$ 120 mil — sustenta.

A opção do consórcio como investimento, diz Ozório, começou há duas décadas, mas se intensificou na pandemia. Parte dos clientes aumenta o patrimônio pagando parcelas menores e quando sua carta de crédito é contemplada, pode vendê-la com lucro. Outra usa para planejar a aposentadoria, comprando imóveis depois alugados para proporcionar renda complementar.

A expansão do HS, diz Ozório, é acelerada mas cautelosa, até em respeito à crise da origem:

— Só atuamos em regiões onde há pessoas nossas. Temos parceria de negócios com corretores autorizados, mas precisa ter um braço da empresa para supervisionar.

E por falar em braço, a imagem que ilustra esta nota é de uma fábrica da Herval porque é de lá que a HS é administrada.

O que é o Grupo Herval

O Grupo Herval é um conglomerado que atua nos setores industrial, de varejo, serviços e tecnologia, com mais de 20 marcas. As principais empresas do grupo incluem a Herval Móveis e Colchões (fabricação de móveis e colchões), Uultis (móveis de alto padrão), H Química (produção de espumas e insumos), HS Consórcios, HS Financeira, e a iPlace (varejo de tecnologia). Emprega 6 mil trabalhadores diretos, administra mais de 220 lojas próprias, é dono de 27 marcas e tem 65 anos de história.

