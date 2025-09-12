Empresa gaúcha investe R$ 90 milhões para crescer em dois mercados

Recursos foram aportados para compra de fábrica em Canoas. Atlas / Divulgação

Conhecida pelos acessórios de pintura, a empresa gaúcha Atlas prepara investimento de R$ 40 milhões para crescer no mercado de assentos sanitários. Outros R$ 50 milhões foram aportados para compra da fábrica de fitas em Canoas do grupo francês Saint Gobain.

A unidade de 11 mil metros quadrados está em funcionamento desde agosto e marca a entrada da Atlas no segmento. O restante dos recursos será destinado à aquisição de máquinas e modernização da sede da empresa, em Esteio.

O diretor-geral da Atlas, Marcio Atz, conta que a indústria gaúcha já produz opções mais econômicas de assentos sanitários. Com o aporte de R$ 40 milhões, a previsão é de começar a atuar no mercado de alto padrão, sobretudo a partir de 2027.

— Nos últimos 10 anos, aumentamos em 300% o número de segmentos e subsegmentos em que atuamos e em cinco vezes o número de itens do nosso portfólio. No negócio de assentos sanitários, queremos ter relevância a nível nacional, além de foco em exportação — diz Atz.

A Atlas atua em países como República Dominicana, Panamá, Costa Rica, Paraguai, Equador, Guatemala, Colômbia, Peru e Gana. Além do Rio Grande do Sul, tem fábrica em Paulista (PE). Somando à operação dos centros de distribuição, emprega cerca de 600 funcionários.

*Colaborou João Pedro Cecchini