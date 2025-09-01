Empresa de gaúcho recebe R$ 30 milhões da Finep para criar IA para o setor de saúde

Fundada em Porto Alegre, a MV hoje tem sede em Recife. MV / Divulgação

Um aporte de R$ 30 milhões da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) vai permitir que a MV, empresa fundada em 1987 pelo gaúcho Paulo Magnus, desenvolva uma solução de inteligência artificial (IA) generativa para o setor de saúde.

O recurso é a fundo perdido: não há necessidade de reembolso do valor, obtido via edital. Como o investimento total do projeto é de R$ 50 milhões, a empresa vai aportar o restante, ou R$ 20 milhões. A iniciativa terá participação direta e indireta de cerca de 50 trabalhadores.

A nova tecnologia em português será treinada com conhecimentos de profissionais da área para ter capacidade de compreender e responder a situações clínicas, administrativas e operacionais próprias ao cenário brasileiro.

Criada em Porto Alegre, a MV hoje tem sede em Recife e já desenvolve outras tecnologias para gestão em saúde, como assistentes virtuais. Na capital gaúcha, a empresa ainda mantém unidade administrativa.

*Colaborou João Pedro Cecchini