Em que bairros da Capital preço de aluguel mais do que dobrou de janeiro a agosto 

Espírito Santo, Tristeza e Santa Maria Goretti estão no topo. Tadeu Vilani / Agencia RBS

Em dois bairros da zona sul de Porto Alegre, os preços de aluguel de imóveis mais do que dobraram entre janeiro e agosto deste ano. No bairro Espírito Santo, está 195% mais caro, enquanto no bairro Tristeza, 112%, sempre em comparação com o primeiro mês de 2025.

Santa Maria Goretti, Bela Vista e Santa Tereza completam a lista de bairros com as maiores altas no aluguel em Porto Alegre até agosto (veja tabela abaixo). O levantamento da Loft considera preços de imóveis para locação disponíveis nas principais plataformas digitais do país e bairros com ao menos 20 anúncios ativos.

Segundo o gerente de dados da empresa, Fábio Takahashi, as variações positivas refletem tanto demanda aquecida quanto características de cada região, como localização e padrão construtivo. Em alguns casos, as altas de preços vieram acompanhadas de aumento na metragem dos imóveis ofertados.

— No Espírito Santo, por exemplo, a área média dos imóveis disponíveis para locação teve aumento de 69%, ajudando a explicar em parte a variação no preço — diz Takahashi.

Onde os preços caíram

O levantamento também mostra os bairros onde está mais barato alugar imóvel. No bairro Vila Nova, os preços caíram 23% entre janeiro e agosto, para R$ 1.893, percentual próximo ao observado no Passo das Pedras, de 22%, para R$ 1.684.

Só outros dois bairros registraram baixa, caso de Jardim do Salso e Praia de Belas, limitada a 5%.

— Chama atenção que apenas quatro bairros da Capital apresentaram queda no preço médio do aluguel no período. O dado evidencia a força da demanda por locação em Porto Alegre, impulsionada em parte pelo juro elevado — avalia Takahashi.

*Colaborou João Pedro Cecchini