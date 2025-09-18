Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Mercado imobiliário
Notícia

Em que bairros da Capital preço de aluguel mais do que dobrou de janeiro a agosto 

Levantamento considera variação de preços entre janeiro e agosto, com base em imóveis para locação anunciados nas principais plataformas do país

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS