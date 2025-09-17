Em meio a recordes, quantos gaúchos investem na bolsa de valores no Brasil?

Ibovespa opera no recorde nesta quarta-feira (17). Leandro Martins / Divulgação

O Rio Grande do Sul tem 333.580 contas sob custódia na bolsa de valores brasileira (B3). Em números absolutos, é o quinto Estado com mais investidores. O valor total aportado é de cerca de R$ 30,6 bilhões, ou 5,4% de todo o Brasil, o quarto maior do país e o maior da Região Sul.

O levantamento é da Garoa Wealth Management, com base em informações da B3. Considerando também dados do IBGE de 2024, cerca de 3% da população gaúcha investe na bolsa de valores, quinto maior percentual do país, aponta a consultoria de investimentos.

Quando o principal índice da bolsa de valores, o Ibovespa, bate seguidos recordes, é curioso observar quantos gaúchos também estão ganhando com os resultados históricos das ações.

O sócio da Garoa Wealth Management, Carlos Müller, observa que houve crescimento de 84,4% no número de investidores no Estado desde 2021, assim como no valor aportado, de 23,6%.

— Mostra o grande potencial de crescimento no número de investidores gaúchos — avalia Müller.

Recém-chegada ao mercado, a consultoria de investimentos já administra cerca de R$1 bilhão em patrimônio sob acompanhamento e R$1,5 bilhão em carteiras analisadas e reformuladas.

*Colaborou João Pedro Cecchini