Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Mercado financeiro
Notícia

Em meio a recordes, quantos gaúchos investem na bolsa de valores no Brasil?

Rio Grande do Sul é o quinto Estado com mais investidores sob custódia na B3

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS