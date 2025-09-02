Dólar sobe, mas nem julgamento no STF nem pibinho foram "culpados"

Moeda americana subiu 0,65%, para R$ 5,474. Marcos Santos / USP Imagens

Nesta terça-feira (2), começou o histórico julgamento de um ex-presidente da República e quatro militares de alta patente por tentativa de golpe de Estado. O dólar subiu 0,65%, para R$ 5,474, mas não foi o início do processo no Supremo Tribunal Federal (STF) que determinou a alta.

Ainda pela manhã, quando a alta no câmbio era ainda maior, o economista André Perfeito comparou a "perda" do real às de pesos chileno (0,77%) e mexicano (0,85%), do zloty da Polônia (0,55%) e ao DXY (índice que compara uma cesta de moedas ao dólar), que subia 0,64%.

Isso sinaliza que o movimento do dólar não teve foco interno, mas externo. Um dos motivos é o fato de o mercado americano ter reagido só nesta terça-feira (2) à decisão judicial que considerou ilegais todas as tarifas aplicadas por Donald Trump. A segunda-feira (1º) havia sido feriado do Dia do Trabalho por lá.

