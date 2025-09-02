Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Reação atrasada
Notícia

Dólar sobe, mas nem julgamento no STF nem pibinho foram "culpados"

Dia teve alta do dólar ante cesta de moedas porque mercado só está digerindo agora medida da Justiça dos EUA contra tarifaço

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS