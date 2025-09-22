Dólar sobe e bolsa cai em dia de sanção de Trump e denúncia contra incentivadores do tarifaço

Na máxima da sessão, dólar chegou a R$ 5,366. Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Depois de encostar em 146 mil pontos e bater recordes na semana passada, o principal índice da bolsa de valores brasileira (B3), o Ibovespa, começou esta semana em recuo ao redor de 0,5%, mantendo os 145 mil pontos. O real também teve sessão de desvalorização: o dólar fechou em alta de 0,33%, para R$ 5,338, nesta segunda-feira (22). Tecnicamente, o motivo é o de sempre: realização de lucros, ou seja, investidores desfazem posições para ganhar com a variação acumulada nos últimos dias.

A apresentação de denúncia da Procuradoria-Geral da União (PGR) contra dois incentivadores – Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo – e um financiador – Jair Bolsonaro – da campanha pela adoção do tarifaço como instrumento de condicionamento do julgamento do ex-presidente também movimentou o dia, mas mais nas conversas do que nos preços.

Conforme operadores, o fortalecimento de protestos contra PEC da Blindagem e anistia aos golpistas de 8 de Janeiro também mudou percepções sobre o cenário político eleitoral do país, o que impactou o mercado financeiro nacional.

*Colaborou João Pedro Cecchini