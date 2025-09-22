Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Realização de lucros


Dólar sobe e bolsa cai em dia de sanção de Trump e denúncia contra incentivadores do tarifaço

Moeda americana teve variação de 0,33% para cima nesta segunda-feira, para R$ 5,338

