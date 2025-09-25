Dólar sobe e bolsa cai com alta no PIB dos EUA e na popularidade de Lula

Dólar fechou em R$ 5,363, alta de 0,69%. Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Depois de baixar ao nível de R$ 5,20 nos últimos dias, o dólar voltou a se aproximar dos R$ 5,40 nesta quinta-feira (25). A moeda americana fechou em R$ 5,363, com alta de 0,69% ante o dia anterior. O principal índice da bolsa de valores brasileira (B3), o Ibovespa, caiu 0,8%, para 145,3 mil pontos, após ter batido outro recorde na véspera.

Revisado nesta quinta-feira, o PIB dos EUA do segundo trimestre deste ano avançou 3,8%, revisão em relação ao dado preliminar, que era crescimento de 3,3%. Isso reforçou a cautela de agentes financeiros com o juro americano.

Uma atividade econômica mais forte tem potencial de adiar cortes de juro por lá. Sem novas reduções, a projetada migração de investidores para países emergentes como o Brasil pode não ocorrer, ou se realizar de forma menos intensa.

No Brasil, expectativas com a corrida eleitoral de 2026 também movimentaram o câmbio e a bolsa. Pesquisa Pulso Brasil/Ipespe indicou melhora na aprovação do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que atingiu 50%. No mercado financeiro, há preferência por um candidato que se comprometa de forma mais efetiva com o equilíbrio fiscal.

*Colaborou João Pedro Cecchini