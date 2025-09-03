Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Alívio, but not much
Notícia

Dólar recua no dia em que bancos recebem "cartinha" sobre Lei Magnitksy

Cotação baixou 0,4%, para R$ 5,452, com percepção de que correspondência do Tesouro americano não veio tão forte quanto se temia

