Dólar recua no dia em que bancos recebem "cartinha" sobre Lei Magnitksy

Depois de três dias seguidos de alta, o dólar teve leve recuo nesta quarta-feira (3). Baixou 0,4%, para R$ 5,452. E foi justo no dia em que bancos brasileiros receberam "cartinha" do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos (equivalente ao Ministério da Fazenda no Brasil) sobre a aplicação da Lei Magnitsky.

Conforme o jornal Valor, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro (Ofac, na sigla em inglês) enviou um texto padrão perguntando sobre ações adotadas, sem entrar em detalhes nem sugerir que as sanções impostas ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes não estariam sendo cumpridas.

Desde o início da semana, a perspectiva dessa correspondência havia provocado queda em ações de instituições financeiras, especialmente do Banco do Brasil. Nesta quarta, recuaram mais 0,4%, moderando a intensidade das vésperas. Entre os bancos nacionais, há dúvidas sobre os limites de suas relações, mesmo em reais, com Moraes.

Aparentemente, o tom da "cartinha" foi considerado mais benigno do que se temia, e o dólar encontrou espaço para o pequeno recuo. Uma reunião do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com a Suprema Corte de seu país (equivalente ao STF no Brasil) sobre o tarifaço esteve no radar dos investidores, mas não chegou a pesar muito nas negociações.

