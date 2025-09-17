Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Complicou
Análise

Dólar quebra teto da meta na Argentina e obriga BC a intervir no câmbio

Governo Milei vive o dilema de defender o teto, com risco de perder capacidade de pagar dívidas futuras, ou perder a credibilidade do sistema de bandas em cinco meses

