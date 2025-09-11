Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Mercado otimista?
Notícia

Dólar fecha abaixo de R$ 5,40 e bolsa bate duplo recorde; entenda os motivos

Movimentos nos Estados Unidos impulsionaram os ativos nesta quinta-feira

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS