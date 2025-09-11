Dólar fecha abaixo de R$ 5,40 e bolsa bate duplo recorde; entenda os motivos

Ibovespa fechou acima de 143 mil pontos pela primeira vez. Leandro Martins / Divulgação

Depois de bater na trave na véspera, o principal índice da bolsa de valores brasileira (B3), o Ibovespa, teve dois recordes nesta quinta-feira (11): o intradiário, de 144.012 pontos, e o de fechamento, de 143.261 pontos, resultado de alta de 0,64% ante a sessão passada. A marca histórica anterior era de 142.640 pontos.

O que anima o mercado financeiro no Brasil são os movimentos no país de Donald Trump: os pedidos iniciais de seguro-desemprego nos Estados Unidos alcançaram, na semana encerrada, o nível mais alto desde outubro de 2021, conforme divulgado nesta quinta. O dado eleva a possibilidade de corte de juro por lá, o que tem potencial de atrair investidores para cá.

Como consequência, o dólar teve queda de 0,27%, para R$ 5,392, perto do menor nível do ano, de 12 de agosto, quando a moeda americana estava em R$ 5,386.

Mas e o fato de a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) ter formado maioria para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro pela trama golpista não afeta o dólar e a bolsa? E as novas ameaças do governo de Donald Trump? Como o mercado opera olhando para o futuro, boa parte dos riscos já está precificada, o que faz os ativos sentirem menos, dizem agentes.

*Colaborou João Pedro Cecchini