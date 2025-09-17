Disparada do dólar traz de volta o fantasma do default na Argentina de Milei

Imagem de Milei foi arranhada por escândalo de corrupção. Juan Mabromata / AFP

Uma nova onda de desvalorização do peso argentino devolveu um fantasma que parece inefável na Argentina: o do default, ou seja, calote da dívida. O cenário mais temido é o de que o país não tenha recursos suficientes em dólares para pagar dívidas futuras, e o país volte a descumprir compromissos internacionais em moeda estrangeira.

Nem a inesperada intervenção do Banco Central no mercado ordenada pelo presidente que se define como ultraliberal funcionou. Na terça-feira (16), a moeda americana interrompeu uma sequência de sete altas na Argentina e ficou em 1.464, a menos de 1% do teto da banda (1.473) acertada pelo governo Milei com o Fundo Monetário Internacional (FMI). O leve suspiro ocorreu depois que Javier Milei apresentou o plano de orçamento para 2026.

O governo está diante de um dilema, conforme operadores locais de câmbio: se voltar a intervir para evitar passar do teto, vai perder capacidade de pagar dívidas futuras, porque as reservas vão cair. A estimativa é de que hoje estejam em US$ 39 bilhões, e há compromissos externos a pagar nos próximos dias. Se não o fizer, quebra o acordo com o Fundo, e pode perder a credibilidade de banda, como ocorreu no Brasil em 1999.

Conforme o jornal argentino especializado em economia Ambito, deste mês até janeiro o governo tem US$ 8,1 bilhões em vencimentos de dívida em dólar com organizações privadas e multilaterais. No entanto, o Tesouro teria valores próximos a US$ 1,1 bilhão, o que significa que faltariam US$ 7 bilhões para cumprir os compromissos nos próximos quatro meses.

Milei recobrou, com uma apresentação do orçamento considerada "moderada", alguma autoridade perdida depois do escândalo de corrupção que envolveu sua irmã, Karina, uma espécie de seu braço direito no governo. Também ganhou apoio do partido do ex-presidente Mauricio Macri, o PRO, que afirmou em nota apoiar "o equilíbrio fiscal como base da mudança".

Como funciona a banda cambial

O acordo com o FMI em abril prevê que o dólar flutue entre um mínimo e um máximo. Começou de 1 mil a 1,4 mil e, a cada mês, esse intervalo sobe 1%, com ajustes diários.

