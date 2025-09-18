Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Zero-a-zero
Notícia

Depois de vários recordes, bolsa fecha estável, e dólar tem leve alta

Comunicado do Copom mais duro na quarta-feira afeta negociações

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS