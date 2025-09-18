Depois de vários recordes, bolsa fecha estável, e dólar tem leve alta

Na mínima, moeda americana chegou a R$ 5,27. Tadeu Vilani / Agencia RBS

Depois de sucessivos recordes nominais, o principal índice da bolsa brasileira (B3), o Ibovespa parou para pensar, com levíssima oscilação para baixo de 0,1%, mantendo o patamar de 145 mil pontos, e o dólar, variação para cima de 0,33%, para R$ 5,319, nesta quinta-feira (18).

O tom duro do comunicado do Comitê de Política Monetária na quarta-feira (17) conteve a expectativa de corte de juro em prazo mais curto no Brasil, segurando a quase euforia da bolsa de valores que vinha se caracterizando.

O dólar teve sessão de valorização em vários países, mas foi diferente no mercado doméstico, também influenciado pelo tom duro do comunicado.

Em tese, o diferencial dos juros brasileiro e americano, que aumentou na quarta-feira (17) em razão do corte nos Estados Unidos, favorece o real. Investidores costumam migrar para mercados com taxas maiores quando a remuneração baixa nos EUA.

*Colaborou João Pedro Cecchini