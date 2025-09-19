Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Não façam o que eu faço
Notícia

Depois de taxar Brasil por "caça às bruxas", Trump anuncia a sua

Depois de atribuir ao Brasil "violação fundamental da liberdade de expressão dos americanos", presidente dos EUA cogita retirar licenças de redes de TV que o criticam

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS