Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Aceno inesperado
Depois da surpresa, cautela cerca reunião entre Lula e Trump

Ministro das Relações Exteriores afirma que conversa deve ser por telefone ou vídeo. Justificativa é agenda cheia, mas parece mais vacina contra episódios constrangedores já protagonizados no Salão Oval

