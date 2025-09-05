Definidas as datas da próxima edição do Fórum da Liberdade; saiba quando será

Na edição de 2025, houve recorde de público. Vini Dalla Rosa / Divulgação

A 39ª edição do Fórum da Liberdade, realizado anualmente em Porto Alegre, ocorrerá nos dias 9 e 10 de abril de 2026. O almoço de abertura está marcado para 8 de abril, repetindo formato adotado pela primeira vez no ano passado, com a antecipação da abertura.

O anúncio oficial será feito neste domingo (7) pelo Instituto de Estudos Empresariais (IEE), que organiza o Fórum da Liberdade. A escolha de divulgar as datas no 7 de Setembro relaciona relação a proposta do evento e o nascimento do Brasil enquanto nação.

Desde 1988, o Fórum da Liberdade busca debater temas em campos como economia, política e geopolíticas. Na edição de 2025, houve recorde de público, com 6,7 mil inscritos no Centro de Eventos da PUCRS, em Porto Alegre.

*Colaborou João Pedro Cecchini