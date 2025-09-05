Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Agenda
Notícia

Definidas as datas da próxima edição do Fórum da Liberdade; saiba quando será

Evento é realizado desde 1988 em Porto Alegre

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS