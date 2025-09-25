Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Sinal amarelo
Decisão do TCU pode obrigar governo Lula a fazer mais cortes no orçamento

Tribunal decidiu que uso sistemático da margem de tolerância da meta fiscal é  "incompatível com o regime jurídico-fiscal vigente"; cabe recurso

