Decisão do TCU pode obrigar governo Lula a fazer mais cortes no orçamento

Meta fiscal existe para conter dívida, o que não está ocorrendo. divulgação / pixabay

Uma decisão do Tribunal de Contas da União (TCU) pode obrigar o governo Lula a fazer mais cortes no orçamento deste ano. Deve haver recurso, mas os ministros da corte decidiram, na quarta-feira (24), que a sistemática inclusão da margem de tolerância da meta de resultado primário para definir cortes é "incompatível com o regime jurídico-fiscal vigente".

O compromisso para este ano é de déficit zero, o que significa que o governo não pode gastar mais do que arrecada. A regra já tem várias exceções, como o pagamento de precatórios, que fica fora do cálculo da meta. Mas a equipe econômica tem usado sempre o chamado "piso da meta", que permite déficit de até 0,25% do Produto Interno Bruto (PIB) – neste ano, cerca de R$ 31 bilhões.

Em maio, o governo havia anunciado uma contenção substancial, de R$ 31,3 bilhões, mas o que seria um sinal positivo acabou contaminado pela polêmica do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Quando o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu pela legalidade da cobrança, foram liberados R$ 20 bilhões.

Caso a decisão do TCU seja mantida, o governo precisará congelar R$ 30,2 bilhões em despesas dos ministérios e demais órgãos públicos, além dos R$ 12,1 bilhões bloqueados na mais recente revisão. O uso da margem de tolerância de forma usual, sustentou o relator do assunto no TCU, Benjamin Zymler, contraria os "objetivos de prevenir riscos fiscais e garantir a transparência e a previsibilidade da gestão fiscal".

Em nota, os ministérios da Fazenda e do Planejamento defenderam a prática sustentando que a meta foi definida "em banda, e não em ponto". Ou seja, na visão da equipe econômica, a margem existe para ser usada. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que pretende chegar a um acordo com o TCU.

O excesso de flexibilidade na execução do orçamento é criticado por 11 a cada 10 especialistas em contas públicas. A margem de tolerância deveria ser usada para situações emergenciais, não de forma usual. O ponto central é que a meta fiscal só existe para dar sustentabilidade à dívida pública, o que não está ocorrendo.