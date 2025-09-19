Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Tensão financeira
Análise

Crise na Argentina se agrava, risco dispara e ministro da Economia nega calote

Dólar já passou de 1,5 mil pesos, enquanto risco país chegou à  máxima em um ano, acumulando alta de 57% desde a derrota de Milei na província de Buenos Aires

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS