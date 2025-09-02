Corretora gaúcha nega relação com empresa de nome igual investigada por suposto elo com PCC

A corretora Monte Bravo tem sede em Santa Maria. Monte Bravo / Reprodução

Uma empresa chamada Monte Bravo Participações Ltda aparece entre as investigadas e alvo de busca e apreensão como parte da megaoperação Carbono Oculto, deflagrada na quinta-feira (28). Monte Bravo também é o nome de uma corretora de investimentos gaúcha, que nega ligação com a citada no caso.

Fundada em 2010, em Santa Maria, a corretora Monte Bravo afirma, em comunicado divulgado na sexta-feira (29) (veja íntegra abaixo), que a empresa citada na investigação "não possui qualquer relação com o Grupo Monte Bravo – Monte Bravo Participações S/A".

Em nota, a corretora de origem gaúcha complementa que "nenhuma empresa do nosso grupo foi alvo de mandados ou medidas das autoridades" e reforça que "o uso do nome Monte Bravo por terceiros não autorizados não tem nenhuma relação com nossa marca, devidamente registrada e consolidada no mercado financeiro".

O CNPJ da Monte Bravo Participações LTDA (53.720.334/0001-04, divulgado no relatório megaoperação Carbono Oculto) remete a uma empresa com sede em São Paulo e criada em janeiro de 2024. Outra diferença em relação ao Grupo Monte Bravo – Monte Bravo Participações S/A é que a primeira é uma sociedade limitada, enquanto a corretora gaúcha, uma sociedade anônima.

A megaoperação Carbono Oculto revelou conexões entre a maior facção criminosa do país, a paulista Primeiro Comando da Capital (PCC), e o mercado financeiro. Não só operadoras digitais (fintechs) estão sob suspeita, mas também grandes empresas, com ações negociadas na bolsa de valores, como a Reag.

A íntegra da nota

Nesta quinta-feira (28/08), informações publicadas no Portal Uol sobre uma operação da Polícia Federal citaram uma empresa denominada Monte Bravo Participações Ltda.

Zelando pela transparência que sempre pautou nossa relação com você, estamos aqui para esclarecer que:

A empresa citada nas investigações da Polícia Federal não possui qualquer relação com o Grupo Monte Bravo – Monte Bravo Participações S/A.

Nenhuma empresa do nosso grupo foi alvo de mandados ou medidas das autoridades.

O uso do nome Monte Bravo por terceiros não autorizados não tem nenhuma relação com nossa marca, devidamente registrada e consolidada no mercado financeiro.

*Colaborou João Pedro Cecchini