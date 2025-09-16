Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

PEC da Blindagem
Análise

Congresso abandona prioridades de eleitores para focar nas próprias

Em vez de apreciar projeto que isenta de IR quem ganha até R$ 5 mil, por mais polêmico que seja, parlamentares preferem aprovar regra que os protege de processos judiciais 

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS