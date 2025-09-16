Congresso abandona prioridades de eleitores para focar nas próprias

Anoiteceu sobre um dos símbolos da democracia no Brasil. Rodolfo Stuckert / Câmara dos Deputados

O projeto que permitia ao Congresso demitir diretores do Banco Central (BC) ficou no caminho porque a instituição se antecipou à pressão. Mas o parlamento no Brasil insiste em desgastar sua própria imagem. Está na pauta uma proposta que permite isentar de Imposto de Renda os brasileiros que recebem até R$ 5 mil mensais, desde que a perda dessa arrecadação seja compensada pela tributação de quem hoje consegue se esconder da Receita Federal.

Mas essa não é a prioridade: antes, preferem aprovar um projeto que exige aval do Congresso antes da abertura de processos contra parlamentares e até presidentes de partidos. É a famosa PEC da Blindagem. Em nome de qual percentual de eleitores estão encaminhando essa votação? Zero. Não é prioridade para nenhum eleitor que não seja parlamentar ou dirigente político. Estão apenas cuidando de seus próprios interesses.

Isso, no país que ainda digere o espanto de um assassinato quase à luz do dia com indícios de ser ajuste de contas de uma facção criminosa contra um delegado que expôs essa atividade. E que acabou de saber que os tentáculos do crime organizado já permeiam a Faria Lima, que simboliza o mercado financeiro no Brasil. Se há prioridade essencial é conter esse avanço antes que o país vire uma narcorepública. Agora, imagine-se o incentivo de eleger um narcoparlamentar que vai precisar da autorização dos pares para ser processado.

Esse tipo de comportamento enfraquece a democracia. Qual é a tendência do eleitor que não se vê representado e, ainda por cima, percebe que as necessidades dos representantes vem sempre na frente? Ficar mais suscetível ao argumento que o Legislativo, esse símbolo da democracia e do equilíbrio entre os poderes, não é assim tão essencial.

Não por acaso, no mesmo dia volta a discussão sobre um projeto de anistia, mesmo depois que pesquisa apontou 54% de rejeição entre os brasileiros. E a cereja estragada desse bolo amargo é a negociação para transformar em líder da maioria o brasileiro que, do Exterior, incentiva medidas contra empresas e empregos que já provocam perdas e é capaz até de defender que aviões e caças sejam usados contra seus compatriotas (com o perdão da palavra, a essa altura).

— Mas se o regime brasileiro for consolidado e tiver uma evolução igual à da Venezuela, com eleições que não são nada transparentes, sem a ampla participação da oposição, regado a censura e prisões políticas, no Brasil, pode perfeitamente, no futuro, ser necessária a vinda de caças F-35 e de navios de guerra, porque é o atual estágio da Venezuela — disse Eduardo Bolsonaro ao site Metrópoles durante o julgamento de seu pai.

Como líder da maioria, o deputado que abandonou a representação dos eleitores para focar no interesse da família não precisaria registrar presença. Assim, teria permissão oficial para seguir nos Estados Unidos, atuando contra as necessidades do Brasil.