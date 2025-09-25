Como são preparadas reuniões como a que deve ocorrer entre Lula e Trump 

Trump mencionou reunião que Lula que também quer. ANGELA WEISS / AFP

A indefinição que ainda cerca uma eventual reunião entre os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, não é inusitada. Embora este deva ser ainda mais delicado do que a média, encontros entre chefes de Estado são cercados de liturgia preparada com muita antecedência.

Além dos detalhes usuais sobre local, formato e até o tom, costuma ser definido antes até o resultado da conversa. Sim, um acordo costuma ser alinhavado antes que os presidentes sentem frente à frente. No Brasil, uma famosa frase do presidente que nunca assumiu o cargo, Tancredo Neves, resume a mãe de todas as regras:

— Primeiro, a gente decide. Depois, faz a reunião.

Esse é um dos motivos pelos quais Lula evitou confirmar, na entrevista em que abordou pela primeira vez o assunto, na quarta-feira (24), que será mesmo realizado na próxima semana, como afirmou Trump na Assembleia Geral da ONU, para surpresa geral.

Regras estritas valem para encontros mais ou menos usuais. Quando envolvem o mandatário mais imprevisível do planeta, os cuidados precisam ser redobrados. Os episódios de humilhação transmitidos para todo o planeta dos presidentes da Ucrânia, Volodimir Zelensky, e da África do Sul, Cyril Ramaphosa, acentuam o cuidado.

Evitar o risco de repetição de cenas semelhantes está na lista de prioridades da diplomacia brasileira. Essa ameaça explica a preferência do Itamaraty por telefonema ou teleconferência. No entanto, caso haja intenção de expor o presidente brasileiro, uma edição de som ou imagens pode ter o mesmo efeito depreciativo.

Por isso, Lula passou a admitir uma reunião presencial, que só será confirmada se houver compromisso da Casa Branca com clima respeitoso. Há uma dificuldade adicional: preparar um encontro como esse seria tarefa do Departamento de Estado, chefiado por Marco Rubio, apontado como um dos auxiliares de Trump mais avessos a uma aproximação com o Brasil.

Quando o presidente americano anunciou o amigável encontro com Lula, as câmeras da ONU mostraram seu semblante fechado. Na entrevista em que se esforçou para manter o canal aberto com Trump, o presidente brasileiro já mandou o recado:

— Somos dois homens de quase 80 anos, não há por que ter brincadeira numa relação entre dois homens de 80 anos de idade. Eu vou tratá-lo com o respeito que merece o presidente dos Estados Unidos e ele certamente vai me tratar com o respeito que merece o presidente da República Federativa do Brasil.

Possíveis pontos de debate

Tarifas : segundo o USTR, o Brasil concede tarifas preferenciais mais baixas às exportações de certos parceiros comerciais globalmente competitivos, prejudicando as exportações americanas. A desistência da China de tratamento preferencial na OMC pode ajudar.

: segundo o USTR, o Brasil concede tarifas preferenciais mais baixas às exportações de certos parceiros comerciais globalmente competitivos, prejudicando as exportações americanas. A desistência da China de tratamento preferencial na OMC pode ajudar. Etanol : é fato que a alíquota de importação do etanol americano do Brasil era muito mais elevada (18%) do que a cobrada nos EUA sobre o mesmo produto brasileiro que entra nos EUA. Curiosamente, o produto ficou fora do tarifaço, e até por isso há espaço para alguma negociação.

: é fato que a alíquota de importação do etanol americano do Brasil era muito mais elevada (18%) do que a cobrada nos EUA sobre o mesmo produto brasileiro que entra nos EUA. Curiosamente, o produto ficou fora do tarifaço, e até por isso há espaço para alguma negociação. Fiscalização anticorrupção : os EUA veem "falha do Brasil em fiscalizar medidas anticorrupção", ponto reforçado no pronunciamento de Trump na ONU. É interesse nacional apertar essa vigilância, ponto que pode ser reforçado pela rejeição da PEC da Blindagem.

: os EUA veem "falha do Brasil em fiscalizar medidas anticorrupção", ponto reforçado no pronunciamento de Trump na ONU. É interesse nacional apertar essa vigilância, ponto que pode ser reforçado pela rejeição da PEC da Blindagem. Proteção da propriedade intelectual : os americanos temem regras nacionais de proteção e fiscalização, que podem ser adequadas. Desde, claro, que não incluam o comércio da 25 de Março, o mesmo que existe na famosa Canal Street de Nova York.

: os americanos temem regras nacionais de proteção e fiscalização, que podem ser adequadas. Desde, claro, que não incluam o comércio da 25 de Março, o mesmo que existe na famosa Canal Street de Nova York. Desmatamento ilegal: a cobrança, em especial depois do discurso recheado de barbaridades climáticas de Trump na ONU, soa um tanto ridícula, mas interessa ao Brasil discutir o fim desse crime ambiental. Difícil será avaliar se Trump vai se interessar mesmo pelo assunto.

