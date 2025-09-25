Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Como são preparadas reuniões como a que deve ocorrer entre Lula e Trump 

Para situações muito menos delicadas, há uma máxima popularizada por Tancredo Neves: "Primeiro, a gente decide. Depois, faz a reunião"

