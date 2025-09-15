Como reunião do Copom pode preparar terreno para futuro corte no juro

A atual composição do Copom: Izabela Moreira Correa (Integridade Pública), Gabriel Galípolo (presidente), Gilneu Vivan (Regulação), Rodrigo Alves Teixeira (Administração), Diogo Guillen (Política Econômica), Ailton Aquino dos Santos (Fiscalização), Paulo Gomes (Sistema Financeiro), Paulo Picchetti (Assuntos Internacionais), Nilton David (Política Monetária). Raphael Ribeiro / Divulgação

O cenário da próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC), que termina na quarta-feira (17), é bem diferente do que cercou a decisão anterior, marcada pelo detalhamento do tarifaço de 50% sobre o Brasil. Se antes os Estados Unidos ajudaram a criar preocupação, tudo indica que, agora, ajudarão com uma poda no juro de referência por lá. E com o declínio do dólar, que já está em R$ 5,50 no Relatório Focus, com redução de R$ 0,05 em relação à semana anterior.

O que o mercado espera para a próxima "superquarta" (17) é uma redução de 0,25 ponto percentual pelo Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA). No Brasil, não há expectativa de alteração na Selic. A atenção estará focada no comunicado publicado logo depois da reunião. A maioria espera manutenção também da expressão "manutenção por período bastante prolongado" da taxa atual, mas uma eventual mudança não surpreenderá a todos.

Entre a reunião anterior, encerrada em 30 de julho, e a próxima, a inflação diminuiu e a atividade desacelerou, cumprindo dois objetivos do choque monetário iniciado em dezembro de 2024. Nesta segunda-feira (15), as apostas para o IPCA voltaram a declinar no Relatório Focus (de 4,85% para 4,83%), depois da interrupção da semana passada. A aposta dominante é de que os cortes de juro no Brasil comecem em janeiro de 2026 – ano eleitoral. Mas vários economistas veem possibilidade de alguma poda ainda neste ano, alguns de grandes bancos internacionais.

A alteração no texto considerada mais provável é a retirada do aviso de que o Copom poderá voltar a elevar o juro básico no curto prazo. Essa mudança consolidaria o período como uma etapa de manutenção do juro, para só depois mexer no "período bastante prolongado".

Isso poderia ocorrer na reunião de 5 de novembro – caso o dólar siga nesse patamar e se mantenham os sinais de desaceleração. A última chance de corte ainda em 2025 seria em 10 de dezembro. Não é a perspectiva dominante, mas não é impossível.