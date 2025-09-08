Como o mercado reage à derrota de Milei nas eleições em Buenos Aires

Partido de Javier Milei sofreu revés nas eleições locais. Luis ROBAYO / AFP

Os mercados financeiros reagiram nesta segunda-feira (8) à derrota do partido do presidente Javier Milei nas eleições legislativas de Buenos Aires. O principal índice da bolsa do vizinho sul-americano, o Merval, despencou 13,25%, enquanto o peso argentino caiu 3,49% frente ao dólar. O mau humor também contaminou os mercados brasileiros: o Ibovespa teve queda de 0,59%, para 141.791 pontos, e o real perdeu 0,07% contra a moeda americana, para R$ 5,417.

Embora o fracasso de Milei fosse esperado, a margem de diferença ampla em relação ao adversário peronista, de 13 pontos percentuais, surpreendeu o mercado e indicou um caminho mais complexo para o programa econômico do presidente argentino.

As eleições locais servem como um termômetro para eleições nacionais de meio de mandato, que serão realizadas em outubro e renovarão quase metade do Congresso argentino. Sem apoio do Legislativo, Milei pode ter maior dificuldade para continuar impondo sua agenda de ajustes.

É bom lembrar que o governo já vive um momento conturbado, após áudios divulgados nas últimas semanas apontarem um suposto esquema de corrupção que favoreceria a irmã do presidente, Karina Milei.

E como a cotação do peso argentino opera perto da banda de flutuação cambial firmada com o Fundo Monetário Internacional (FMI), hoje em cerca de 1.470 pesos por dólar, há novo temor de que o acordo de financiamento para estabilidade da moeda local fracasse, o que acrescenta preocupação ao mercado argentino.

Retirada de recomendação

O ambiente adverso fez com que o gigante financeiro Morgan Stanley encerrasse sua recomendação de compra de ativos argentinos, dizendo que a derrota aumentou as chances de "cenário negativo em que o mercado questiona a probabilidade de continuidade das reformas, crescendo a incerteza em relação às futuras fontes de financiamento externo".

O JP Morgan alertou que a vitória do peronismo nas eleições locais é "um sinal de que o prêmio de risco político pode se estender ao longo do tempo" na Argentina.

Após a divulgação dos resultados das eleições de domingo (7), Milei reconheceu a "clara derrota" e prometeu não se afastar da busca por superávit orçamentário e das políticas cambial e monetária de seu governo, mas admitiu necessidade de "profunda autocrítica".

*Colaborou João Pedro Cecchini

