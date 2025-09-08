Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Tombo nos indicadores
Notícia

Como o mercado reage à derrota de Milei nas eleições em Buenos Aires

Resultado alerta investidores, o que faz ações derreterem, enquanto peso argentino cai frente ao dólar

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS